Meteo, arriva il maltempo su Pescara e l'Abruzzo

Il maltempo che ieri ha interessato il nord Italia è in arrivo nelle prossime ore su Pescara e sulla nostra regione.

Come fa sapere il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org il sistema nuvoloso di origine atlantica tenderà a spostarsi verso le regioni centrali.

Questo determinerà un graduale peggioramento anche su Toscana, Umbria, Marche e, dal tardo pomeriggio-sera, anche su Lazio, Abruzzo e Molise, dove sono attesi annuvolamenti consistenti associati a rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, con venti settentrionali in rinforzo. La mattinata di martedì inizierà ancora all'insegna del cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con residui

addensamenti su Abruzzo, Molise e Puglia garganica, occasionalmente associati a precipitazioni, in miglioramento nel corso della giornata e nella giornata di mercoledì.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso per la presenza di nubi medio-alte e stratificate che non produrranno fenomeni di rilievo, anche se nel corso della giornata è previsto un ulteriore aumento della nuvolosità, ad iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, con precipitazioni in intensificazione e in estensione, entro la serata/tarda serata, anche sul versante adriatico. I venti meridionali previsti in rinforzo nel corso della mattinata, tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali dalla serata, rinforzando lungo la fascia costiera e collinare. Nella mattinata di martedì saranno ancora presenti annuvolamenti e possibili rovesci sul settore orientale e costiero, in miglioramento nel corso della giornata, ad iniziare dal Teramano».