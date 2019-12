Meteo, a Pescara e in Abruzzo in arrivo schiarite e tempo in miglioramento

Il tempo migliorerà nelle prossime ore a Pescara e in Abruzzo.

A dirlo sono le previsioni meteorologiche di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

In particolare le condizioni meteorologiche miglioreranno dal pomeriggio-sera visto che oggi la nostra regione è ancora interessata dal transito di un sistema

nuvoloso proveniente dalle regioni nord africane, legato all'azione di un'area di bassa pressione posizionata sulla Sardegna, in spostamento verso levante nel corso della giornata; di conseguenza il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare sulle regioni centrali, in particolare su Abruzzo, Molise, Puglia e sulle regioni meridionali, con annuvolamenti diffusi, rovesci, localmente di moderata intensità, in estensione verso le Marche entro il pomeriggio. Da stasera è previsto un graduale

miglioramento delle condizioni atmosferiche, ad iniziare dal settore occidentale e dalle zone appenniniche, in estensione verso le restanti zone entro la nottata e nella mattinata di venerdì.

Questa nel dettaglio la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni a carattere sparso, inizialmente più probabili sulla Marsica e sull'Alto Sangro, in estensione verso l'Aquilano, il Chietino, il Pescarese e verso il Teramano entro il pomeriggio, nevose sui rilievi al disopra dei 2000-2200 metri con quota neve in lieve calo dal pomeriggio. Foschie e banchi di nebbia al mattino, specie sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dalla Marsica e dall'Aquilano, in estensione verso le restanti zone con ampie schiarite, tuttavia dal pomeriggio-sera di venerdì sono attesi venti di Libeccio in rinforzo (Garbino sul versante orientale) in ulteriore intensificazione nella giornata di sabato e tempo in peggioramento sul settore occidentale della nostra regione».