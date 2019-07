Meteo: situazione stabile, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Situazione meteorologica stabile sull'Abruzzo e nel Pescarese per la giornata di oggi 17 luglio. Abruzzometeo.org indica infatti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione, con annuvolamenti alti e stratificati nel pomeriggio che però non porteranno a precipitazioni.

Situazione stabile anche per la giornata di domani giovedì 18 luglio quando però gradualmente potranno tornare, nelle ore pomeridiane, locali rovesci soprattutto nelle aree montuose e collinari dovuti ad annuovolamenti sparsi. Nel fine settimana la situazione dovrebbe però ulteriormente migliorare garantendo sole e temperature gradevoli senza però ondate di caldo significative.

Temperature in lieve diminuzione per le minime, in lieve aumento per le massime.