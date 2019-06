Meteo: caldo in attenuazione, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Sarà un inizio di settimana all'insegna del caldo moderato con possibili rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi 17 giugno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili rovesci e temporali che inizialmente dovrebbero interessare le zone interne e montuose della Regione, con possibile estensione dei fenomeni anche alle zone collinari e costiere del Pescarese.

Nella tarda serata la situazione dovrebbe migliorare ma per domani martedì 18 giugno e dopodomani mercledì 19 giugno sono previsti ancora possibili fenomeni temporaleschi soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Temperature in lieve diminuzione per le minime, stabili per le massime.