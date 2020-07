Meteo, ancora sole ma nel fine settimana in arrivo temporali: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Ancora una giornata di stabilità atmosferica in Abruzzo e nel Pescarese, con caldo moderato e venti di brezza. Abruzzometeo.org infatti indica per la giornata di oggi 16 luglio cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, mentre dal pomeriggio ci saranno nubi alte e stratificate ed addensamenti nelle zone interne, senza tuttavia far registrare fenomeni.

Da domani 17 luglio, ci sarà un graduale peggioramento con l'arrivo di una perturbazione nel pomeriggio nella parte settentrionale della regione in estensione al resto del territorio, con annuvolamenti, rovesci e temporali localmente anche di forte intensità e temperature in diminuzione. Per la giornata di oggi, invece ancora lieve diminuzione delle minime nelle ore serali e valori al di sotto delle medie stagionali.