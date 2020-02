Meteo, in arrivo il bel tempo nel Pescarese per il fine settimana

La perturbazione che sta interessando Pescara e la nostra regione questa mattina, venerdì 14 febbraio, lascerà spazio al bel tempo nelle prossime ore.

A indicarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido a cui farà seguito un nuovo miglioramento delle condizioni atmosferiche, a iniziare dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio. Successivamente, alla base dei dati attuali, nel fine settimana e nella giornata di lunedì è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà condizioni generali di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con temperature ben al disopra delle medie stagionali.

Questa, nel dettaglio, elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con nuvolosità in aumento in mattinata, ad iniziare dall'Alto Aquilano e dal Teramano, con rovesci sparsi, localmente a carattere temporalesco, accompagnati da raffiche di Maestrale, in estensione verso il Pescarese, il Chietino e su gran parte del settore occidentale, con nevicate sui rilievi al disopra dei 1400-1600 metri. Dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro il tardo pomeriggio-sera. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso nel fine settimana a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che garantirà tempo stabile e soleggiato nel fine settimana e nella giornata di lunedì, con temperature ben al disopra delle medie stagionali».