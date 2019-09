Meteo Pescara e Abruzzo, nel fine settimana ultimo colpo di coda dell'estate

Sarà ancora un fine settimana da poter passare al mare quello che inizierà domani, sabato 14 settembre, grazie al promontorio di alta pressione di matrice africana che sta interessando l'Italia in questi giorni.

Come indicano le previsioni meteo elaborate da Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org, il tempo sarà stabile e le temperature sopra le medie stagionali.

Il promontorio di alta pressione di matrice africana, in ulteriore rafforzamento nelle prossime ore, garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni anche se, nella giornata di ieri, venti settentrionali hanno interessato Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, favorendo annuvolamenti sulle zone collinari e montuose. Nelle prossime ore i venti settentrionali tenderanno gradualmente ad attenuarsi su Marche e Abruzzo, mentre continueranno a soffiare, almeno nella prima parte della giornata, su Molise e sul Gargano. Nei primi giorni della prossima settimana l'alta pressione tenderà gradualmente ad attenuarsi a partire dalle regioni settentrionali e, tra mercoledì e giovedì, sembra possibile il transito di una veloce perturbazione atlantica, con dettagli ancora tutti da analizzare, anche se molto probabilmente assisteremo ad un graduale calo delle temperature al centro-nord: vedremo.



Questa la previsione elaborata da De Palma:

«Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti sulle zone alto collinari e montuose, specie durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Poche novità nel fine settimana, proseguirà il tempo stabile con temperature al disopra delle medie stagionali».