Meteo: ancora temporali e possibili grandinate nel fine settimana, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Sarà un fine settimana all'insegna dell'instabilità e dei temporali anche forti quello appena iniziato nel Pescarese ed in Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, indicano per la giornata di oggi sabato 13 luglio condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con un deciso peggioramento a partire dal pomeriggio con l'arrivo di masse d'aria più fredda che provocheranno temporali anche di forte intensità inizialmente nelle zone collinari per poi estendersi anche alla fascia costiera, dove non si escludono possibili grandinate.

In serata è atteso un temporaneo miglioramento mentre nella giornata di domani, domenica 14 luglio potranno esserci nuovamente possibili rovesci a partire dal primo pomeriggio inizialmente nelle zone interne e poi localmente anche nel resto della Regione. Temperature in diminuzione soprattutto per quanto riguarda le minime.