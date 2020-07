Meteo, a Pescara calano le temperature con l'arrivo di masse d'aria fresca dai Balcani

Il gran caldo che ha interessato Pescara e la nostra regione nelle ultime settimane si prende una tregua grazie all'arrivo di masse d'aria fresca dai Balcani.

A fare il quadro dell'attuale situazione è il meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

Infatti, il transito di una perturbazione di origine atlantica, diretta principalmente verso i vicini Balcani, ha favorito un deciso rinforzo dei venti di Grecale su Marche e Abruzzo e, nelle prossime ore, i venti tenderanno a rinforzare anche sul Molise e sulla Puglia garganica, e non mancheranno annuvolamenti su Marche e Abruzzo, con possibili precipitazioni a carattere sparso, più probabili sulle zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico e a ridosso dei rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa, nel dettaglio, la previsione elaborata da De Palma: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con nuvolosità in aumento nel corso della mattinata, a causa dell'arrivo di masse d'aria fresca provenienti dai vicini Balcani che determineranno un generale calo delle temperature e venti di Grecale in rinforzo. Non si escludono occasionali precipitazioni sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, tuttavia dal tardo pomeriggio-sera è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nel corso della giornata di mercoledì».