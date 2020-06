A Pescara e in Abruzzo ancora instabilità atmosferica, le previsioni meteo

Anche l'inizio di questa settimana di metà giugno è caraterizzato dall'instabilità atmosferica con le condizioni del tempo che resteranno variabili.

A segnalarlo sono le previsioni del meteorologo Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org.

L'Italia è infatti interessata dal transito di una perturbazione atlantica che ha raggiunto le regioni adriatiche e i vicini Balcani e, nelle prossime ore, scivolerà molto lentamente verso le regioni meridionali, favorendo la discesa di masse d'aria fresca e instabile su gran parte delle nostre regioni peninsulari, dove è previsto un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle prossime ore, a iniziare dalle Marche, in estensione verso l'Abruzzo, il Molise e la Puglia. L'arrivo di masse d'aria fresca favorirà un moderato aumento dell'instabilità che potrà dar luogo allo sviluppo di temporali sia sul settore costiero e collinare, sia sulle zone interne e montuose, con fenomeni localmente di moderata intensità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questa, nello specifico, la previsione elaborata da De Palma: «Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con rovesci al mattino sul settore collinare e costiero, in temporaneo miglioramento al primo mattino, tuttavia nel corso della mattinata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità ad iniziare dal Teramano e dall'Alto Aquilano con rovesci e possibilità di temporali, in intensificazione dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, specie sulle zone collinari, montuose e sul settore occidentale, con probabili sconfinamenti verso le aree costiere. La nuvolosità e i fenomeni continueranno ad interessare la nostra regione anche in serata e in nottata, in particolare sul settore orientale e lungo la fascia costiera: l'instabilità continuerà, infatti, ad interessare gran parte delle nostre regioni centrali anche nella giornata di martedì».