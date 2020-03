Meteo, tornano pioggia e neve: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, per la giornata di oggi è previsto un graduale peggioramento delle condizioni. Inizialmente in mattinata avremo cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, mentre a partire dal pomeriggio ed in serata aumenterà la nuvolosità con rovesci e precipitazioni che dalla fascia interna e montuosa si estenderanno anche alle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per domani martedì 31 marzo ancora condizioni di instabilità con precipitazioni a carattere nevoso a partire dai 600 800 metri nell'Aquilano e nella Marsica, in graduale calo fino ai 300 500 metri anche nelle zone collinari dell'Alto Sangro e del Pescarese. Temperature in diminuzione,