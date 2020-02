Meteo, tornano il vento ed il maltempo: le previsioni per l'Abruzzo ed il Pescarese

Graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indicano per la giornata di oggi 25 febbraio condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con nubi alte e stratificate che non daranno luogo a fenomeni, mentre nella fascia occidentale della regione gli annuvolamenti saranno più significativi.

A partire dalla serata, atteso l'arrivo del vento garbino sul versante adriatico con raffiche fino a 80 km/h nelle zone pedemontane e collinari del versante adriatico, mentre per domani 26 febbraio il vento girerà da maestrale con un graduale peggioramento delle condizioni meteo e temperature in diminuzione dal pomeriggio e dalla serata.

Temperature in temporaneo aumento per oggi 24 febbraio soprattutto sul versante adriatico.