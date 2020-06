Meteo, l'estate si fa attendere ancora: le previsioni per l'Abruzzo ed il Pescarese

Inizia all'insegna del tempo instabile anche questa settimana in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indicano per la giornata di oggi lunedì 22 giugno condizioni di cielo nuvoloso e molto nuvoloso sul settore costiero e collinare del versante adriatico, con possibili rovesci e temporali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un'attenuazione dei fenomeni è attesa per la seconda metà della giornata, anche se saranno presenti ancora annuvolamenti che tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata di martedì, soprattutto nella tarda mattinata e nel corso del pomeriggio e della sera. Temperature in diminuzione, soprattutto per quanto riguarda le massime.