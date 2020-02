Meteo, forte vento di libeccio e temperature primaverili: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Ancora una giornata all'insegna delle forti raffiche di vento di libeccio in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma infatti, indicano per oggi 11 febbraio forti raffiche sul versante adriatico con venti fino a 70 km/h e temperature in ulteriore aumento che potranno anche raggiungere o superare i 20 gradi.

Dal pomeriggio, invece, i venti cesseranno e le temperature torneranno a scendere, con una diminuzione più sensibile lungo la costa adriatica e nelle zone collinari del Pescarese e del Chietino. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci, specie fra giovedì e venerdì, il ritorno dell'alta pressione di matrice africana con temperature nuovamente in salita e sole su tutta la regione.