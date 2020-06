Meteo, situazione in miglioramento ma ancora possibili temporali: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Meteo in miglioramento in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indicano per la giornata di oggi primo giugno condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con annuvolamenti occasionali al mattino lungo la costa e nelle zone collinari centrali della regione, con cielo sereno o poco nuvoloso nelle aree interne e foschie mattutine.

Dal pomeriggio aumenterà la nuvolosità a ridosso dei rilievi e nelle zona alto collinari che si affacciano sul versante adriatico con possibili isolati rovesci nella Marsica ed altro sangro. La situazione dovrebbe ripetersi anche per la giornata di domani 2 giugno. Temperature in lieve aumento specie per le massime.

