Meteo, tornano freddo e precipitazioni: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, indicano infatti per la giornata di oggi 4 marzo un graduale peggioramento delle condizioni con inizialmente cielo poco nuvoloso su gran parte della Regione, con tendenza però ad un deciso e graduale peggioramento a partire dalla zona settentrionale fino al resto del territorio con annuvolamenti consistenti associati a rovesci sparsi che saranno a carattere nevoso al di sopra dei 1000 metri. Nelle zone collinari del versante adriatico, dell'Aquilano e della Marsica ci saranno rovesci che sconfineranno fino alla fascia costiera nel tardo pomeriggio ed in serata.

Temporaneo miglioramento a partire dalla nottata. Temperature in diminuzione.