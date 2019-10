Meteo, ancora tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora tempo stabile e soleggiato nel Pescarese e su gran parte dell'Abruzzo. Le previsioni meteo di Abruzzometeo.org indicano infatti ancora giornate all'insegna delle ampie schiarite sia per oggi 9 ottobre che per domani 10 ottobre con banchi di nebbia al mattino soprattutto nelle zone interne e nelle valli dell'Aquiliano e nella Marsica.

Isolati annuovolamenti interesseranno nel pomeriggio ed in serata le zone montuose ma senza dare luogo a precipitazioni. Fra giovedì e venerdì potrebbe esserci l'arrivo di una perturbazione atlantica che però dovrebbe interessare solo marginalmente la nostra regione. Temperature minime in diminuzione, massime in lieve aumento.