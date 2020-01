Prosegue la fase di tempo stabile nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Prosegue la fase di tempo stabile che sta interessando l'Abruzzo e il Pescarese da diversi giorni. Anche per la giornata di oggi, 9 gennaio, Abruzzometeo.org indica cielo sereno o poco nuvoloso con possibili foschie e banchi di nebbia nelle valli e lungo i litorali soprattutto nelle ore più fredde della giornata.

Anche per la giornata di domani non si prevedono sostanziali novità, con temperature stazionarie e possibili gelate soprattutto nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, nelle valli interne della Marsica e dell'Aquilano. Per questo, si raccomanda prudenza alla giuda per la presenza di tratti stradali ghiacciati.