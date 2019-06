Meteo: sole e caldo nel Pescarese ed in tutto l'Abruzzo, le previsioni

Caldo e temperature sopra la media per il fine settimana nella nostra Regione e nel Pescarese. Abruzzometeo.org conferma le previsioni che indicano sole e bel tempo su tutto il territorio almeno per le prossime 48 ore. In particolare, il caldo comincerà a farsi sentire nelle aree interne e nella valle Peligna, dove il termometro potrebbe superare anche i 32/34 gradi per quanto riguarda le massime.

Lungo la costa e nelle zone vicine al mare del Pescarese, invece, temperature più gradevoli grazie alla brezza marina anche se, soprattutto nelle ore notturne, il tasso d'umidità dovrebbe continuare a salire con addirittura qualche foschia nelle prime ore della giornata. Per domani domenica 9 giugno situazione sostanzialmente immutata con qualche annuvolamento e possibili isolati rovesci solo nelle aree montuose. Dalla prossima settimana, invece, a causa di un peggioramento atteso nelle regioni settentrionali, la situazione potrebbe gradualmente mutare anche in Abruzzo ed in tutto il centro Italia.