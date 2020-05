Meteo, torna la pioggia in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Torna il maltempo in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indicano infatti l'arrivo di una perturbazione che nel corso della giornata porterà rovesci e piogge a partire dal confine con le Marche in estensione per tutto il Teramano, l'Alto Aquilano e verso le restanti zone della Regione con rovesci lungo le coste e zone collinari, più intensi nelle zone pedemontante e collinari che si affacciano sull'Adriatico.

Nel pomeriggio temporali anche nelle zone interne in attenuazione nella nottata. Temperature in sensibile diminuzione dal pomeriggio ed in serata.