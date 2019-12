Meteo, ancora variabilità anche nel fine settimana: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Giornata e probabilmente anche fine settimana all'insegna della variabilità senza grossi fenomeni quello in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata di oggi 5 dicembre condizioni di cielo nuvoloso alternato a schiarite su gran parte del territorio regionale, con isolate precipitazioni nel Chietino e nelle zone montuose soprattutto nelle ore serali e notturne.

Per domani, 6 dicembre, in arrivo una perturbazione di origine atlantica che porterà annuvolamenti consistenti nell'Aquiliano e nella Marsica con precipitazioni nella serata, mentre nel Pescarese la situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente immutata. Temperature stazionarie o in lieve aumento.