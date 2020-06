Meteo, rovesci e vento garbino in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Rovesci e vento caldo garbino in arrivo in Abruzzo e nel Pescarese, in base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma. In mattinata infatti è previsto ancora cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, mentre dal tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità soprattutto nel settore occidentale con rovesci nella Marsica, nell'Aquilano, nell'Alto Sangro con l'arrivo del vento di libeccio seguito dal garbino ed un rialzo delle temperature che temporaneamente potrebbero raggiungere anche i 28/30 gradi nelle valli interne del Pescarese e Chietino.

Nelle prime ore della giornata di venerdì 5 giugno previsti rovesci nella fascia interna ed occidentale del territorio regionale, in estensione nelle zone pedemontane e collinari del Pescarese e sconfinamenti anche lungo le aree costiere. In serata è atteso un miglioramento nel settore adriatico. A partire da domenica 7 giugno prevista una nuova ulteriore fase di maltempo. Temperature in temporaneo brusco rialzo nel Teramano, Pescarese e Chietino.