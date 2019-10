Meteo: calano le temperature e tornano le piogge, le previsioni

Anche sull'Abruzzo e nel Pescarese è in arrivo la perturbazione proveniente dall'Europa settentrionale che porterà piogge e rovesci anche di forte intensità ed un calo sensibile delle temperature. In base alle previsioni di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org, infatti, se in mattinata ci saranno ampie schiarite sulle zone costiere e nell'entroterra pescarese, dal pomeriggio la situazione cambierà radicalmente, con l'arrivo di correnti fredde accompagnate da annuvolamenti.

I fenomeni interesseranno il Pescarese, il Chietino ed il Teramano con rovesci anche intensi ed abbondanti, mentre nella parte centrale ed occidentale della Regione dove i fenomeni saranno meno intensi. Graduale miglioramento a partire dalla serata. Temperature in calo anche di 10 gradi.