Meteo, possibili temporali nel pomeriggio: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Giornata all'insegna dell'instabilità quella di oggi, 3 luglio, per quanto riguarda il meteo a Pescara ed in Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org infatti indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione in mattinata e nel primo pomeriggio, con temperature che potranno localmente aumentare così come la sensazione di afa ed i tassi d'umidità.

Dal tardo pomeriggio però si formeranno temporali che porteranno a rovesci nelle zone montuose e collinari e localmente anche lungo la costa, con fenomeni che potrebbero a tratti essere anche intensi. Nella giornata di domani 4 luglio la situazione dovrebbe rimanere sostanzialmente immutata con nuovi temporali sempre dal tardo pomeriggio.

Temperature in aumento per le massime, in diminuzione dove saranno presenti i temporali.