Meteo, ancora freddo e possibili gelate nel fine settimana: le previsioni

Ancora freddo e possibili gelate in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org indica per la giornata di oggi 3 gennaio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con possibili annuvolamenti alti e stratificati soprattutto nella fascia interna e nell'Aquiliano, dove saranno possibili isolati e deboli fenomeni. Cielo nuvoloso anche per la giornata di sabato 4 gennaio mentre saranno possibili gelate soprattutto nelle prime ore della giornata, nelle valli e nelle zone collinari che si affacciano sull'Adriatico. Domenica 5 gennaio aumento della nuvolosità diffuso con possibili nevicate al di sopra dei 600 800 metri.

Temperature in lieve aumento nelle zone collinari e montuose, stazionarie altrove.