Meteo, torna il sole: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Torna il sole e temperature in graduale aumento in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi 29 luglio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione.

Dopo le piogge ed il vento di ieri, infatti, per i prossimi giorni sono attese condizioni di stabilità anche se nel pomeriggio e nelle serata di oggi saranno possibili annuvolamenti ed isolati temporali che dall'entroterra potranno estendersi anche lungo la costa.

Per i prossimi giorni invece temperature in aumento e sole almeno fino a giovedì, quando potrebbe nuovamente iniziare una fase di relativa instabilità ancora da confermare.