Meteo, situazione relativamente stabile nel Pescarese e in Abruzzo: le previsioni

Situazione relativamente stabile in Abruzzo e nel Pescarese per quanto riguarda il meteo. Le previsioni di Giovanni De Palma di Abruzzometeo.org indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione, con qualche addensamento ed annuvolamento nel pomeriggio che potrebbe portare a fenomeni piovosi nella parte interna e nell'Aquilano, in estensione localmente anche alle zone collinari e pedemontane del Pescarese, anche se si tratterà di fenomeni brevi e di scarsa intensità.

Anche per la giornata di domani le condizioni dovrebbero rimanere sostanzialmente immutate. Temperature stazionarie lungo la fascia orientale al di sopra delle medie stagionali, in graduale diminuzione a parte dal tardo pomeriggio ed in serata.