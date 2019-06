Meteo: arriva il caldo africano, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Settimana all'insegna della stabilità con l'arrivo, nei prossimi giorni, anche in Abruzzo dell'ondata di caldo africano che però sul nostro territorio non sarà particolarmente forte. Abruzzometeo.org indica per la giornata di oggi 24 giugno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con isolati temporali e rovesci solo sui rilievi.

Continuerà a soffiare vento da est che permetterà di avere temperature ancora nella norma per il periodo, mentre a partire da mercoledì e per i giorni successivi l'ondata di caldo africano che si abbatterà sull'Europa occidentale e sulle regioni del nord e del Tirreno raggiungerà anche l'Abruzzo ed il Pescarese, anche se non sarà così intensa.

Temperature ancora stazionarie o in lieve aumento per le massime.