Meteo, nuvole in arrivo nel fine settimana: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Sarà un fine settimana all'insegna del freddo nelle ore notturne e della nuvolosità con rovesci e nevicate nelle zone montuose quello in arrivo in Abruzzo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, la giornata di oggi venerdì 24 gennaio inizierà con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione, ma nel corso del pomeriggio arriverà una perturbazione dal Mediterraneo occidentale che porterà nuvolosità e rovesci nell'Aquilano, sulla Marsica e nell'Alto Sangro con nevicate al di sopra dei 1300 metri.

Temperature generalmente stazionarie con gelate diffuse nelle ore notturne e serali mentre da domani è previsto un graduale aumento soprattutto per quanto riguarda le temperature minime. Rinforzo dei venti dal quadrante meridionale nella fascia occidentale della Regione.