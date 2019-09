Meteo, ancora situazione di instabilità con rovesci e temporali: le previsioni

Ancora una situazione di instabilità nel Pescarese ed in Abruzzo per le prossime ore. Abruzzometeo.org indica per la giornata di oggi 23 settembre condizioni iniziali di cielo sereno o poco nucoloso al mattino, con ulteriore miglioramento nel corso della mattinata.

Dal pomeriggio però potranno esserci nuovi annuvolamenti a partire dalla fascia occidentale e centrale della regione, che si estenderanno anche alla fascia orientale ed alla costa nel tardo pomeriggio e serata, favorendo possibili rovesci e temporali. Anche nella giornata di domani, martedì 24 settembre, le condizioni rimarranno relativamente instabili con possibili precipitazioni ed annuvolamenti nel pomeriggio.

Temperature in diminuzione, soprattutto per le minime.