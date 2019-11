Meteo, ancora variabilità ed instabilità: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

SItuazione di instabilità e variabilità nel Pescarese ed in Abruzzo. In base alle previsioni meteo di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, per la giornata di oggi 22 novembre dopo una relativa situazione di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, a partire dal primo pomeriggio ci sarà l'arrivo di nuvole che porteranno rovesci nelle aree interne e montuose con possibili fenomeni in estensione anche nelle zone collinari vicine alle coste.

Dal tardo pomeriggio ed in serata la situazione dovrebbe temporaneamente migliorare, anche se nel fine settimana è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che potrebbe portare ad un nuovo peggioramento soprattutto nella giornata di domenica 24 novembre. Temperature in diminuzione per le minime, in lieve aumento per le massime soprattutto lungo la fascia costiera.