Meteo, nuvole e rovesci nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Giornata all'insegna della nuovolosità nel Pescarese ed in Abruzzo. Le previsioni meteo di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma indicano infatti per oggi 20 novembre cielo nuvoloso lungo la fascia costiera e nel Pescarese, con possibili rovesci. La nuvolosità interesserà anche la fascia centrale ed occidentale della Regione nella seconda metà della giornata, anche se la situazione dovrebbe migliorare dalla serata e nottata.

Temperature stazionarie o in lieve diminuzione per le massime lungo la costa, venti deboli. Per i prossimi giorni e nel week end è prevista ancora una situazione di instabilità con l'arrivo, in particolare, di una perturbazione atlantica fra sabato e domenica.