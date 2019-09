Meteo, arriva il maltempo anche nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Torna il maltempo nel Pescarese ed in Abruzzo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, a partire dalla serata e nottata di oggi ci sarà un deciso peggioramento a causa dell'arrivo di una perturbazione di origine atlantica, che per circa 24 ore porterà ad un sensibile calo delle temperature, attualmente ben al di sopra della media del periodo.

Rovesci e temporali, anche di forte intensità, interesseranno inizialmente la zona montuosa della regione per poi spostarsi ed estendersi anche alle zone collinari e costiere soprattutto nel Pescarese e nel Teramano. A partire dalla giornata di venerdì è atteso un rapido miglioramento con un nuovo aumento delle temperature, che garantià un altro week end all'insegna del sole e delle temperature estive.