Meteo, stabilità e cieli sereni in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Situazione di stabilità nel Pescarese e su gran parte dell'Abruzzo per la giornata di oggi 18 novembre. Abruzzometeo.org indica infatti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso soprattutto lungo il versante adriatico e nelle zone pedemontane del Pescarese e del Chietino.

Solo lungo la fascia occidentale e nella Marsica saranno possibili fenomeni anche se di debole intensità, con situazione un ulteriore miglioramento anche in queste zone mentre da domani potrebbero esserci nuovi annuovalmenti e precipitazioni che interesseranno però sempre solo l'Aquilano e la fascia occidentale abruzzese.

Temperature in diminuzione per le minime, stazionarie per le massime.