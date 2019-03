Meteo, torna il maltempo: le previsioni per il 18 marzo 2019

Sole e temperature gradevoli con le ore contate in Abruzzo e nel Pescarese, in base alle previsioni di Abruzzometeo.org, che indica un peggioramento a partire dal pomeriggio di oggi e per la giornata di domani 19 marzo.

Già dalla tarda mattinata la nuvolosità interesserà le aree interne e parte della costa, mentre nel pomeriggio potranno esserci rovesci e piogge sia nelle zone collinari che nella fascia orientale della regione. Per domani ancora condizioni di cielo nuvoloso con possibili rovsci.

Temperature in diminuzione.