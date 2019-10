Meteo: instabilità nell'entroterra e garbino lungo le coste, le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Abruzzo quasi diviso in due per quanto riguarda la situazione meteo per la giornata di oggi 15 ottobre. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma infatti indica l'arrivo di una perturbazione atlantica dal tardo pomeriggio soprattutto nella fascia interna ed occidentale della Regione, con possibili temporali e rovesci che interesseranno l'Aquilano ed il Teramano. Le piogge non dovrebbero raggiungere la costa ed il Pescarese, dove si prevede solo un aumento della nuvolosità.

Per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, generale miglioramento delle condizioni su tutta la Regione con una situazione di stabilità che dovrebbe perdurare almeno fino a domenica.

Temperature ancora sopra la media, che potranno subire un temporaneo ulteriore aumento nel pomeriggio e nella nottata nella fascia orientale per l'arrivo del vento garbino.