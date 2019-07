Meteo: ancora instabilità nel Pescarese ed in Abruzzo, le previsioni

Sarà un inizio di settimana all'insegna dell'instabilità e delle temperature sotto la media quello previsto a Pescara e su gran parte dell'Abruzzo. Le previsioni meteo di Abruzzometeo.org indicano infatti ancora possibili rovesci e temporali per il pomeriggio e la serata di oggi lunedì 15 luglio soprattutto nell'entroterra e nelle zone montane con estensione anche alla costa in serata ed in nottata.

Stessa situazione per la giornata di domani martedì 16 luglio, con ancora possibili temporali mentre dal pomeriggio dovrebbe esserci un temporaneo miglioramento, anche se nel fine settimana potrebbe ripresentarsi nuovamente una situazione di instabilità non ancora confermata però con i dati attuali.

Temperature stazionarie o in ulteriore diminuzione, con valori sotto la media del periodo specie per le minime.