Meteo, prosegue la fase di stabilità nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Prosegue la fase di stabilità meteorologica in Abruzzo e nel Pescarese. In base alle previsioni meteo di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, anche nella giornata di oggi 14 gennaio avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con possibili annuvolamenti isolati nelle zone pedecollinari, montuose dell'Aquilano e lungo la costa adriatica, anche se non daranno luogo a fenomeni.

Ancora nebbie nelle valli durante le ore notturne e nelle prime ore del mattino, mentre le temperature rimarranno relativamente rigide soprattutto per quanto riguarda le minime, con possibili gelate nella Marsica, nell'Aquilano e nelle pianure e valli che si affacciano sul versante adriatico.