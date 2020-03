Meteo, fine settimana all'insegna del tempo incerto: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Fine settimana all'insegna dell'instabilità quello in arrivo a Pescara ed in Abruzzo. In base alle previsioni di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata di oggi venerdì 13 marzo condizioni di relativa stabilità e temperature miti, ma a partire dalla giornata di sabato 14 marzo specie nel pomeriggio e serata, ci sarà un graduale peggioramento con l'arrivo di nuvolosità che porterà anche a precipitazioni sparse.

Anche nella giornata di domenica 15 marzo inizialmente proseguirà la temporanea fase di instabilità seguita però da un miglioramento. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione per quanto riguarda le massime.