Meteo, ancora stabilità e freddo: le previsioni per il Pescarese e l'Abruzzo

Ancora fase di stabilità per quanto riguarda il meteo in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indica per la giornata di oggi 13 gennaio condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio regionale, con annuvolamenti isolati che interesseranno solo il settore orientale e la fascia costiera nel pomeriggio, con isolati banchi di nebbia.

Poche novità per la giornata di domani 14 gennaio, con annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia nelle ore fredde della giornata e temperature rigide nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino con possibili gelate nella Marsica, nell'Aquilano e nelle pianure che affacciano sull'Adriatico.