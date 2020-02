Meteo, torna il forte vento garbino: le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Torna il forte vento in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica infatti per la giornata di oggi 13 febbraio condizioni iniziale di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti di nubi alte e stratificate, ma nel corso del pomeriggio ed in serata tornerà a soffiare il vento garbino con raffiche localmente superiori ai 70 - 90 km/h specie sui versanti collinari e pedemontani del Pescarese, Teramano e Chietino con temperature in temporaneo sensibile aumento.

Le condizioni meteo saranno in peggioramento. Temperature in temporanea diminuzione per la mattinata di oggi, mentre dalla nottata e nella giornata di domani venerdì 14 febbraio torneranno a salire sensibilmente.