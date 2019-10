Meteo, sole e temperature quasi estive su Pescara e l'Abruzzo: le previsioni

Sarà un week end quasi estivo quello in arrivo nel Pescarese ed in Abruzzo. Le previsioni di Abruzzometeo.org indicano infatti condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sia per la giornata di oggi sabato 12 ottobre che per la giornata di domani 13 ottobre. Le temperature, in particolare, saranno in aumento per le massime con punte, nelle valli interne, anche di 25 - 26 gradi nelle ore più calde della giornata.

Possibili nebbie e foschie soprattutto al mattino nelle zone collinari. Per la prossima settimana un possibile mutamento delle condizioni potrebbe esserci fra martedì e mercoledì quando l'Abruzzo dovrebbe essere interessato marginalmente da una perturbazione atlantica.