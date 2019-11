Meteo, temporali e rovesci nel Pescarese ed in Abruzzo: le previsioni

Giornata all'insegna del tempo instabile e dei rovesci quella di oggi 12 novembre in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org infatti indica condizioni di cielo nuvoloso con temporali e precipitazioni che interesseranno sia la fascia orientale ed il Pescarese, sia il Chietino ed il Teramano.

In mattinata è previsto un miglioramento nella fascia interna ed occidentale ma nelle ore pomeridiane ci sarà un nuovo peggioramento con rovesci in estensione su tutta la Regione. In nottata nuova attenuazione dei fenomeni ma domani mercoledì 13 novembre sono attese nuove piogge.

Temperature in calo per le massime, stazionarie per le minime.