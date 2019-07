Meteo, torna il sole dopo la grandine: le previsioni per l'11 luglio a Pescara ed in Abruzzo

Dopo l'eccezionale grandinata di ieri a Pescara e su gran parte della costa adriatica, la situazione meteo si è temporaneamente stabilizzata come indicano le previsioni di Abruzzometeo.org per la giornata di oggi 11 luglio, con sole e cielo sereno su gran parte della regione.

Nel pomeriggio ci potranno essere degli annuvolamenti soprattutto nelle zone montuose ma si tratterà solamente di nubi medio alte senza fenomeni. Da domani, venerdì 12 luglio, è atteso invece un nuovo graduale peggioramento con l'arrivo di masse d'aria più fredde dal nordo con temporali lungo la dorsale appenninica che potranno espandersi anche alle coste di Marche, Abruzzo e Molise. Anche per sabato 13 luglio condizioni di instabilità con possibili rovesci.

Temperature in diminuzione per le minime ed in lieve aumento per le massime.