Meteo, ancora freddo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Situazione meteo in miglioramento in Abruzzo e nel Pescarese. Abruzzometeo.org, infatti, indica per la giornata di oggi 11 dicembre condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con qualche isolato fenomeno solo settore orientale e lungo la fascia costiera e qualche nevicata in montagna attorno ai 1000 metri.

Temperature in ulteriore diminuzione specie per quanto riguarda le minime, con possibili gelate nelle pianure e nelle valli del versante adriatico. Da domani giovedì 12 dicembre dovrebbe esserci un nuovo peggioramento con l'arrivo soprattutto a partire da venerdì di un'intensa perturbazione atlantica che interesserà soprattutto la fascia occidentale della regione.