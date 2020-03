Meteo, situazione stabile e freddo durante la notte: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Tempo stabile in Abruzzo e nel Pescarese per le prossime ore. Le previsioni meteo di Abruzzometeo.org di Giovanni De Palma, infatti, indicano condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio, con residui annuvolamenti in mattinata specie nelle zone pedecollinari e montuose, in miglioramento nella seconda parte della giornata, con isolate nubi alte e stratificate nel pomeriggio e sera.

Gelate diffuse nella Marsica, nell'Aquilano e nelle valli dell'Adriatico durante la notte e nelle prime ore del mattino per il calo delle temperature minime che potranno fermarsi anche attorno allo zero. Tempo stabile anche per i prossimi giorni almeno fino a venerdì 13 marzo.