Meteo, ancora instabilità e temporali in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni

Ancora una giornata di instabilità in Abruzzo e nel Pescarese per quanto riguarda il meteo. Le previsioni di Abruzzometeo.org, infatti, indicano per oggi 10 giugno condizioni di cielo parzialmente nuvoloso al mattino su gran parte della regione, anche se nella fascia centrale e montuosa saranno possibili già dal mattino dei rovesci.

Sul settore adriatico e lungo la fascia costiera nel pomeriggio è previsto un peggioramento con addensamenti nelle zone collinari e temporali in estensione dall'entroterra fino alla costa. In serata nuvolosità in attenuazione nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti e possibili precipitazioni continueranno ad interessare il settore occidentale. Anche per la giornata di domani 11 giugno è prevista instabilità con l'arrivo di correnti fresche.