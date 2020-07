Ancora caldo ma allerta per possibili temporali e grandinate: le previsioni per l'Abruzzo e il Pescarese

Ancora caldo ed afa in Abruzzo e nel Pescarese, anche se nel pomeriggio potrebbero esserci temporali di calore e possibili grandinate. Abruzzometeo.org, di Giovanni De Palma, indica infatti per oggi primo luglio una situazione iniziale di bel tempo stabile con temperature ancora sopra la media e sole su tutto il territorio regionale.

Dal pomeriggio però la situazione potrebbe cambiare con possibili temporali e rovesci, anche violenti, nell'entroterra pescarese e chietino. Non si escludono locali grandinate nelle zone collinari. Dalla serata e nottata nuvolosità in attenuazione, anche se per giovedì 2 luglio saranno possibili nuovi temporali pomeridiani. Temperature stazionarie ed ancora al di sopra delle medie stagionali.