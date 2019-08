Meteo: ancora caldo ed afa, le previsioni per Pescara e l'Abruzzo

Ancora caldo ed afa in Abruzzo e nel Pescarese. Le previsioni di Abruzzometeo.org indicano infatti per la giornata di oggi 1 agosto condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della Regione. I tassi d'umidità sono destinati a salire ulteriormente per l'influenza di masse d'aria calde provenienti dall'Africa che porteranno fra oggi e domani anche alla presenza di sabbia nell'atmosfera.

Temperature in ulteriore aumento con punte fino a 36 38 gradi nelle valli interne, mentre per domani venerdì 2 agosto è previsto un temporaneo peggioramento con possibili temporali e rovesci che potranno estendersi anche alle zone costiere abruzzesi.