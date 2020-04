Meteo, weekend con il bel tempo: cielo sereno o poco nuvoloso nel Pescarese

Secondo l'ultimo bollettino di Abruzzo Meteo, oggi 4 aprile sulla nostra regione sono attese condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso nel Pescarese.

Il rinforzo dei venti settentrionali, atteso dalle prossime ore, potrà favorire lo sviluppo di annuvolamenti specie sul settore adriatico di Abruzzo, Molise e sul Gargano, ma non si prevedono fenomeni di rilievo.

Annuvolamenti sono attesi anche nella giornata del 5 aprile, in estensione anche verso il settore occidentale, e non sono da escludere occasionali precipitazioni, per lo più localizzate a ridosso dei rilievi, in attenuazione nel pomeriggio-sera.

Temperature: generalmente stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi

Venti: deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo dalla mattinata, in particolare sul settore orientale e lungo la fascia costiera

Mare: poco mosso al primo mattino con moto ondoso in aumento a partire dalla mattinata